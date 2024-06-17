"الإنجليزي الأول".. رقم تاريخي لجود بيلينجهام بعد هدفه في مرمى صربيا بأمم أوروبا (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حقق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام رقماً تاريخياً، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إنجلترا أمام منتخب صربيا، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وأحرز جود بيلينجهام هدف منتخب إنجلترا الأول خلال اللقاء في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ستاد "إن إتش بي أرينا" بألمانيا.

وبهذا الهدف أصبح جود بيلينجهام ثالث أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل في بطولة أمم أوروبا، بعمر يصل إلى 20 عاماً 353 يوماً، خلف الثنائي واين روني ومايكل أوين.

كما أصبح بيلينجهام أول لاعب إنجليزي، يلعب خارج إنجلترا ويفتتح أهداف المنتخب الانجليزي في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا.

وكان بيلينجهام، نجح في افتتاح أهداف المنتخب الإنجليزي خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما أحرز هدفاً لمنتخب إنجلترا في مرمى منتخب إيران خلال افتتاح مباريات المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022.

أقر أيضاً

قتيلان و4 إصابات.. إطلاق نار وهجومان على مشجعي يورو 2024 في ألمانيا