لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره الزمالك غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول، وأحمد صلاح مساعد ثاني، وعاطف حسين حكما رابعا، وعلى الفار محمود البنا ويعاونه يوسف البساطي.

وستكون هذه هي المباراة الثانية، التي يديرها الغندور للفريقين، إذ سبق أن أدار مباراة واحدة لكل فريق في هذه النسخة من البطولة، أدار مباراة المصري والإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما شهد على فوز الزمالك بثلاثية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من 18 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة بالمسابقة.

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