شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين نادي الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويسعي الفارس الأبيض لمواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من أجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما أن الزمالك حقق ريمونتادا أمام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موقف الفريقين بالدوري

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

غيابات الزمالك

الزمالك يدخل لقاء المصري البورسعيدي بالعديد من الغيابات حيث يفتقد عمر جابر للايقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب عن الفريق في تلك المباراة كلا من.. شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده)، موتيابا (منتظر عودته للقاهرة)، ياسر حمد (منتظر عودته للقاهرة).

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري بالدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.