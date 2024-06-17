شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك والمصري للحكم أحمد الغندور، على أن يُعاونه الثنائي سامي هلهل حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان.

فيما سيتولى الحكم عاطف حسين مهام الحكام الرابع، على أن يتواجد الحكم محمود البنا على تقنية حكم الفيديو "VAR" ويعاونه يوسف البساطي.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي في السابعة مساء الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن الجولة 26 بدوري نايل.