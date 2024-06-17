شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الإسماعيلي وإنبي والجونة والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الجونة والبنك الأهلي إلى محمد يوسف كحكم ساحة، ويعاونه خالد حسين مساعد أول وخالد حسام طه مساعد ثان.

فيما تم تعيين محمود وفا حكما رابعا، وفي تقنية الفيديو "VAR" مصطفى مدحت، ويعاونه أحمد حمدي.

أما مباراة الإسماعيلي وإنبي، تم إسناد إدارتها إلى الحكم محمود ناصف، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وصالح محمد، وتم تعيين محمد العتباني حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو تم تعيين مصطفى الشهدي، ويعاونه أحمد ناجي.

ومن المقرر أن يلتقي الجونة مع فريق البنك الأهلي في الرابعة عصرا، فيما يلعب الإسماعيلي مع إنبي، في السابعة مساء.