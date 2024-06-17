شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ينفى التفاوض مع الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر، التفاوض مع نادى الهلال السودانى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتشار بعض الأخبار عن ذلك الأمر خلال الساعات الماضية.

وقال محمد أبو جبل، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عقدة مستمر مع فريق البنك الأهلى لمدة موسم آخر، ويعمل حاليا على البرنامج العلاجى الذى يقوم به عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وكان بدأ محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر، المرحلة الأولى من التأهيل عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح التى قام بها منذ أيام بدولة ألمانيا تحت إشراف طبيب متخصص فى العظام.

وتعرض محمد أبو جبل للإصابة بالرباط الصليبى فى مباراة البنك الأهلى أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى على أثرها سوف يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أشهر.

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الاهلى مع الجونة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" باستاد خالد بشارة في الرابعة عصر الإثنين المقبل.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 23 نقطة.