شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاهلى تدريباته عصر اليوم، الاثنين، بملعب التتش ثم يُسافر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد مساء غدٍ فى الدوري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر، المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32.

آخر ظهور للأهلى والاتحاد السكندري في الدوري

وحقق الأهلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.