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"دوري مصري وأمم أوروبا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

تُقام اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة 3 مباريات في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

كما تشهد منافسات اليوم أيضا، إقامة 3 مباريات أبرزها مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

- الجونة ضد البنك الأهلي، "أون تايم سبورتس 2"، 4 عصرًا.

- الإسماعيلي ضد إنبي، "أون تايم سبورتس 2"، 7 مساءً.

- الزمالك ضد المصري، "أون تايم سبورتس 1"، 7 مساءً.

أمم أوروبا 2024:

- رومانيا ضد أوكرانيا، "بي إن سبورتس ماكس 1"، 4 عصرًا.

- بلجيكا ضد سلوفاكيا، "بي أن سبورتس ماكس 2"، 7 مساءً.

- النمسا ضد فرنسا، "بي إن سبورتس ماكس 1"، 10 مساءً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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