بعد انتهاء الجولة الأولى.. ما جدول ترتيب المجموعة الثالثة بأمم أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتهت أمس الأحد، منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، في بطولة أمم أوروبا، التي شهدت إقامة مباراتين، الأولى جمعت بين منتخبي الدنمارك ضد سلوفينيا، والثانية جمعت بين إنجلترا ضد صربيا.

كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم مباراة منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب سلوفينيا.

فيما تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق الفوز في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، على حساب منتخب صربيا، بنتيجة هدف دون مقابل.

ونجح منتخب إنجلترا بعد الفوز على حساب منتخب صربيا، من احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا كالآتي:

1- إنجلترا.. مباراة.. 3 نقاط.

2- الدنمارك.. مباراة.. نقطة وحيدة.

3- سلوفينيا.. مباراة.. نقطة وحيدة.

4- صربيا.. مباراة.. دون نقاط.

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