"تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل العديد من نجوم كرة القدم المصرية، أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ كان أبرزها تقديم النجم المصري محمد صلاح التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة العيد، واحتفال نجم الأهلي مع والدته، وظهور لاعبي بيراميدز بإطلالات العيد قبل مران الفريق.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي أبرز احتفالات نجوم الكرة المصرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي كالآتي:

"لم الشمل في جيته".. مروان عطية يحتفل مع خطيبته بعيد الأضحى (صور)

نشر مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر صوراً من احتفاله بعيد الأضحى المبارك مع خطيبته "سلمي". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أفشة يحتفل بعيد الأضحى بهذة الطريقة (صورة)

احتفل محمد مجدي أفشة جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد الأضحى المبارك وذلك رفقة نجله "مالك". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

" الأصدقاء " ثنائي الزمالك يحتفلان بعيد الأضحى سوياً (صورة)

احتفل الثنائي نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد الأضحى المبارك . (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

جنش يحتفل مع أولاده بعيد الأضحى المبارك (صورة)

حرص محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي مودرن فيوتشر الحالي والزمالك السابق على الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بصور رومانسية".. مصطفى فتحي يحتفل مع زوجته بعيد الأضحى

احتفل مصطفى فتحي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والزمالك السابق بعيد الأضحى المبارك رفقة زوجته. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مع زوجاتهم وأولادهم".. كيف قضى نجوم الدوري المصري أول يوم عيد الأضحى؟ (صور)

حرص نجوم كرة القدم بالدوري المصري الممتاز على مشاركة متابعيهم بطريقة احتفالهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لبس العيد".. لاعبو بيراميدز يظهرون بإطلالات أنيقة قبل مران اليوم (صور)

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بإطلالات أنيقة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"جلاليب".. نجوم بيراميدز على السجادة الزرقاء يوم العيد؟ (فيديو)

ظهر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالجلاليب على السجادة الزرقاء خلال المران الجماعي لهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك استعدادا لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بهذه الرسالة.. محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ونجم فريق ليفربول، على تهنئة الأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)