شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي بطلا للدوري للموسم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الاهلى مع المنيا سلبياً ليعلن تتويجه بشكل رسمى بطلا للدوري للموسم الرابع التوالى، وللمرة رقم 18 فى تاريخه، فى مثل هذا اليوم 17 يونيو 1982 .

والطريف أن الأهلى فشل فى رد اعتباره أمام المنيا، الذى تغلب عليه فى الدور الأول بهدف دون رد بالمنيا سجله محمد فؤاد، ليفشل هجوم الأهلى فى هز شباك المنيا هذا الموسم.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".