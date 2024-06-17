الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الإثنين، في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الزمالك هذه المباراة بدافع الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 39 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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