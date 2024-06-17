شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتش عن فوز جديد أمام إنبى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الإسماعيلي نظيره إنبي فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء في جدول الدوري وتأمين بقاؤه في المنطقة الآمنة، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويحاول استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره في إسعاد جماهيره في العيد والوصول للنقطة 30 والاقتراب من منطقة الأمان بجدول المسابقة.

فيما يتطلع إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي ومواصلة تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم، بعدما احتل المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 36 نقطة، وهو ما يصطدم برغبة الإسماعيلي في تحقيق لفوز بتلك المواجهة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.

وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق، فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

وعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.