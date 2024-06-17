شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج للدوري السعودي بعد قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، بعد حصول إدارة النادي على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن النادي بدأ تلقى بعض العروض الخارجية لضم ديانج ، كما أن اللاعب يرغب فى الرحيل وخوض تجربة جديدة خارج جدران القلعة الحمراء، وكشف المصدر عن ترحيب مارسيل كولر برحيل ديانج، لذا فتح مسئولو النادي الباب أمام العروض لمناقشتها واختيار الأنسب للاعب والنادي خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن ديانج يمتلك عروض من الخليج أبرزها من السعودية وهو ما يُشير إلى أقتراب رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل ترحيب المدير الفني برحيل اللاعب بسبب وجود البديل المناسب.

وشارك ديانج مع الأهلي في الدوري لأول مرة منذ 216 يوما حينما لعب أمام فاركو الجمعة الماضي، حيث كانت آخر مشاركة محلية له مع الأهلي يوم 11 نوفمبر الماضي أمام الجونة في الجولة الرابعة للدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1 وغاب ديانج طوال الفترة الماضية عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة في الركبة، وشارك ديانج لأول مرة مع الأهلي في 2024 كبديل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.