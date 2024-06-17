شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات بالدورى فى مواجهة المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين نادي الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويسعي الفارس الأبيض لمواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما أن الزمالك حقق ريمونتادا أمام سيراميكا فى الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

الزمالك يدخل لقاء المصري البورسعيدي بالعديد من الغيابات حيث يفتقد عمر جابر للايقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب عن الفريق في تلك المباراة كلا من.. شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده)، موتيابا (منتظر عودته للقاهرة)، ياسر حمد (منتظر عودته للقاهرة).

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على وضع خطة للتغلب علي اجهاد اللاعبين خاصة أن الفريق واجه سيراميكا الجمعة ثم حصّل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، وعادوا للتدريبات أمس الأحد وقبل السفر إلى الإسكندرية، وبدا جوميز النزول بالأحمال البدنية والعمل على استشفاء اللاعبين بعد كل مرة والاكتفاء بالتدريبات الفنية.

وعلى الجانب الآخر، يبحث النادي المصري عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، كما حدث فى مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، وذلك للحفاظ على وصافة الدوري، وكان الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة علي ماهر، قد استغل فترة التوقف لتجهيز اللاعبين، حيث خاض المصري مباراة ودية أمام النصر الليبي تعادل خلالها بهدفين لمثلهما.

ويستعيد النادي المصري خدمات التونسي معتز زدام، لاعب الفريق، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث كان قد غاب عن مواجهة المصري وجمهورية شبين في كأس مصر والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف وتأهله لدور لـ 16، بينما يفتقد الفريق البورسعيدي لخدمات ميدو جابر بسبب تعرضه للطرد في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.