عرض سعودي يهدد مستقبل جوميز مع الزمالك

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا لتدريب أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.

ولفت جوميز أنظار العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه؛ وذلك بعد نجاحه في تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

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من حانبه أخطر البرتغالي جوزيه جوميز، مسئولي الزمالك برغبته في الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض لشعوره بالراحة للعمل في الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية اليوم، حيث يواجه المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك من أجل تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري على حساب سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق من 18 مبارة.