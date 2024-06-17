شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يعود لدفاع الأهلى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عودة رامى ربيعة مدافع فريقه للتشكيل الاساسى في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري ، المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وجلس رامى ربيعة بديلا في مباراة الاهلى وفاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركاته المتتالية مع الاهلى والمنتخب بالفترة الأخيرة

ويعيد كولر رامى ربيعة لدفاع الاهلى ضمن سياسة التدوير التي يتبعها لمنح لاعبيه فرصة للراحة في ظل كثرة المباريات التي تنتظر المارد الأحمر في بطولة الدوري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.