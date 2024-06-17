شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة للأسبوع 213 في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ55 على التوالى ورقم 213 فى تاريخه.

واستقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الثاني بوصافة التصنيف العالمي للاسكواش، وذلك بعد تتويجه مؤخراً بـ بطولة بريطانيا للاسكواش.

وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثالث، والبيروفي دييجو إلياس إلى المركز الرابع.

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي.