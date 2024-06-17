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شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا في الموعد.. رابطة الأندية تستعرض مباريات ثاني أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 17 يونيو 2024 12:22 م
استعرض الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، مواعيد مباريات اليوم الاثنين في مسابقة الدوري، والذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وتستكمل اليوم الاثنين منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تزامناً مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
مباريات اليوم
تقام اليوم الاثنين 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي على استاد خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، بينما يحل إنبي ضيفا على الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية في السابعة مساء فيما يلاقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة أيضاً.
مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصريالاثنين 17 يونيو
_ الزمالك ضد المصرى ستاد برج العرب الساعة 7
_ الاسماعيلى ضد انبى ستاد الإسماعيلية الساعة 7
_ البنك الاهلى ضد الجونة ستاد خالد بشارة الساعة 4
_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى ستاد الإسكندرية الساعة 7
_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء بستاد بتروسبورت
_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء بستاد الاسكندرية
_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 على ستاد السويس
_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 على ستاد المقاولون العرب
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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