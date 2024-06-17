شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا في الموعد.. رابطة الأندية تستعرض مباريات ثاني أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، مواعيد مباريات اليوم الاثنين في مسابقة الدوري، والذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستكمل اليوم الاثنين منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تزامناً مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.



مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي على استاد خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، بينما يحل إنبي ضيفا على الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية في السابعة مساء فيما يلاقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة أيضاً.

مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 17 يونيو

_ الزمالك ضد المصرى ستاد برج العرب الساعة 7

_ الاسماعيلى ضد انبى ستاد الإسماعيلية الساعة 7

_ البنك الاهلى ضد الجونة ستاد خالد بشارة الساعة 4

الثلاثاء 18 يونيو

_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى ستاد الإسكندرية الساعة 7

_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء بستاد بتروسبورت

_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء بستاد الاسكندرية

الاربعاء 19 يونيو

_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 على ستاد السويس

_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 على ستاد المقاولون العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.