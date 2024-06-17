شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة للأسبوع 252 في تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر الإثنين، 17 يونيو 2024 12:27 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ42 على التوالي والـ252 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث. وتقدمت نور الطيب لاعبة وادي دجلة 3 مراكز لتحتل التصنيف الرابع وبذلك يفرض الفراعنة سيطرتهم على أول 4 مراكز. 1ـ نور الشربيني 2ـ نوران جوهر 3ـ هانيا الحمامي 4ـ نور الطيب 5ـ البلجيكية نيلي جليس 6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر 7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي 8ـ البلجيكية تيني جليس 9- روان العربي 10ـ الماليزية سيفا سينجاري

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