شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، اليوم الاثنين لمواجهة المصري البورسعيدى بالدوري المصري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المصري البورسعيدى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى بالدوري

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والمصري البورسعيدى فى الدوري

فاز الزمالك على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر سلبياً بأخر ظهور في المسابقة.

ترتيب الزمالك والمصري فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.