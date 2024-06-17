شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لعودته في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع محمد شريف لاعب الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعدما قضى موسما خارج قلعة الجزيرة.

وأكد المصدر، أن الأهلي لم يطرح فكرة عودة محمد شريف في الصيف المقبل ويبحث عن أسماء أخرى لتدعيم خط الهجوم، ولكنه لا يمانع في عودة اللاعب حال الاستقرار على الرحيل عن الدوري السعودي والعودة إلى مصر.

وأشار المصدر، إلى أن الأهلي كان متمسك ببقاء محمد شريف في الصيف الماضي، ولكن إصرار اللاعب على خوض تجربة الاحتراف، دفعت الإدارة الحمراء للموافقة على تلبية طلب اللاعب الذي كان يتبقى موسم واحد في عقده مع النادي.

وكان محمد شريف قد أكد أنه سيعود إلى الأهلي إذا ما قرر العودة إلى مصر بعد انتهاء تجربة الاحتراف في السعودية.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن نادي الخليج السعودي يرغب في تسويق محمد شريف في الصيف الحالي من أجل تجديد دماء اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق السعودي، بعدما ضمن البقاء في دوري روشن.