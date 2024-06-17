بينهم 7 إصابات.. غياب 13 لاعبا عن الزمالك أمام المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك، العديد من اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعد خوض 18 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 4 وخسر في 5.

غياب 13 لاعبا عن الزمالك أمام المصري

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك خلال مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي 13 لاعبا وهم:

- ناصر ماهر.. إصابة بكدمة في الركبة.

- محمود عبد الرازق شيكابالا إصابة في العضلة الأمامية

- أحمد فتوح إصابة في كاحل القدم

- عمر جابر إيقاف لحصوله على الإنذار الثالث

- سيف الدين الجزيري إصابة في العضلة الخلفية

- مصطفى الزناري - محمد عاطف - مهاب ياسر.. عدم الجاهزية الفنية

- البنيني سامسون أكينولا.. يرفض العودة بسبب عدم حصوله على مستحقاته

- محمود علاء.. أسباب فنية

- محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.. إصابة بالرباط الصليبي

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري