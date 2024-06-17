شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يكافئ لاعبي المقاولون بعد الفوز على الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

منح معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، راحة سلبية عقب الفوز الثمين الذي حققه ذئاب الجبل فب المباراة الماضية بالدوري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أن يستأنف الفريق تدريباته قبل نهاية الأسبوع الجاري استعداداً لبيراميدز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.