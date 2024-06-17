شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مكثفة في الأهلي لحسم ملف تمديد عقد موديست لمدة 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

لم يحسم مسئولو مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق لمدة شهرين بسبب الجدل المُثار داخل القلعة الحمراء بخصوص هذا الملف.

إدارة الأهلي رفضت في البداية فكرة تمديد عقد موديست لمدة شهرين إضافيين حتى يستمر بنهاية الموسم الجاري الذي قد ينتهي بنهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين بسبب سوء مستوى اللاعب لكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب تمديد عقد المهاجم الفرنسي لمدة شهرين فقط.

موقف موديست مازال مُعلق لأن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي لا تؤيد فكرة تمديد عقد اللاعب وترى إنه من الطبيعي رحيله بنهاية عقده أواخر يونيو الجاري لأنه استنفذ كل الفرص المُتاحة له.

في الوقت نفسه يؤمن كولر بضرورة تمديد عقد المهاجم الفرنسي لمدة شهرين حتى ينتهي عقده بنهاية الموسم ليضمن المدرب السويسري بقاء اللاعب في ظل الإصابات المُتتالية التي يعاني منها المهاجم الأساسي للفريق وسام أبو علي ، بجانب عدم جدية محمود عبد المنعم كهربا في التدريبات حسب تأكيدات كولر.

كولر يرغب في بقاء هجوم الفريق قوياً بتمديد عقد مودسيت لاسيما وأنه من الصعب تدعيم الهجوم بأي صفقة حالياً والاستفادة منها هذا الموسم بجانب إمكانية إقامة السوبر الأفريقي أمام الزمالك في أي وقت وقبل تدعيم الفريق بصفقة هجومية أخرى.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع موديست الصيف الماضي بعد إنتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني وبلغت مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد موسم أخر حال مشاركة اللاعب في 75 % من مباريات الفريق بشكل أساسي وتسجيل 20 هدفاً.

وبعدما ظهر اللاعب بشكل متواضع للغاية ، أستقر الأمر في النادي على رحيل موديست بنهاية عقده يوم 30 يونيو الجاري قبل أن يُطالب كولر بتمديد عقد اللاعب لمدة 60 يوماً حتى يُكمل الموسم المحلي مع الأهلي وهو ما يبحثه مسئولو النادي حالياً.