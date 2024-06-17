شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعادل ضعف القيمة التسويقية للمصري قبل مواجهة الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين نادي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من أجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما وأن الزمالك حقق ريمونتادا أمام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

ويتفوق نادي الزمالك على نظيره المصري، في القيمة التسويقي بمقدار الضعف تقريباً، حيث تبلغ القيمة التسويقية لأبناء ميت عقبة حوالي 17 مليون و400 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للمصري 9 ملايين و180 ألف يورو.



الزمالك والمصري

يحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.