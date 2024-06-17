شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر وشاكوش وعبد الباسط حمودة يشعلون ثاني حفلات الصيف بسيتي كلوب بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي سيتي كلوب بنها ، ثاني حفلات City festival لصيف 2024 بالاشتراك مع ليالي مصر، والتي تقام تحت رعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيري وتنظمها مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، وأحيا الحفل السوبر ستار هيثم شاكر ونجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش والحكمدار عبد الباسط حمودة، كما تم تخصيص مميزة غني خلالها أطفال 57357 علي مسرح city festival بالتعاون مع ليالى مصر.

وقبل بدء الحفل نظمت إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب بنها، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

حضور الحفل كان مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب، ويعتبر حفل هيثم شاكر وشاكوش وعبد الباسط حمودة الذي استضافه سيتي كلوب بنها، ثاني الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف تدريجيًا في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب الشروق، أحياه المطرب السوبر الستار أحمد سعد والنجمة روبي.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.

الفنان هيثم شاكر في حفل سيتي كلوب

الفنان حسن شاكوش مع اعضاء نادي سيتي كلوب

إقبال كبير لحفلات سيتي كلوب

هيثم شاكر في حفل نادي سيتي كلوب

حفلات نادي سيتي كلوب

اعضاء نادي سيتي كلوب