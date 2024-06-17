موقف الجزيري من مباراة القمة أمام الاهلي

يسابق الجهاز الطبي بنادي الزمالك الزمن من أجل تجهيز سيف الدين الجزيري لمباراة الاهلي المقبلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب الجزيري عن مباريات الزمالك الفترة الحالية وذلك بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها على مستوى الخلفية.

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و يخوض الجزيري حاليًا فترة تأهيل من أجل استعادة جاهزيته للمباريات المقبلة، والتي يأتي أهمها مباراة الاهلي في قمة الدوري المصري.

ويلتقي الاهلي نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز في المباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها من 18 مباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.