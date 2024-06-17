موقف الزمالك من رحيل زيزو للاحتراف الخارجي

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتمسك مجلس إدارة الزمالك بجميع لاعبي الفريق الأساسيين، وعلى رأسهم النجم أحمد سيد “زيزو”، رافضًا التفريط في خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويرفض الزمالك مناقشة أي عروض خارجية لضم نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع استمرار عقودهم مع القلعة البيضاء.

يسعى الأبيض لضم تدعيمات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حل أزمة إيقاف القيد التي واجهها الفريق مؤخرًا.

وفي نفس التوقيت، تعمل إدارة القلعة البيضاء على حل أزمة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب المستحقات المتأخرة للمغربي خالد بوطيب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم، على ستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، في المباراة الماضية التي أقيمت الجمعة الماضية بهدفين مقابل هدف.