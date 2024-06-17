بالأسماء..الاهلي يفاوض 3 مهاجمين أجانب

تعمل لجنة تخطيط الكرة في النادي الاهلي بقيادة محسن صالح بالتنسيق مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تجهيز ملف صفقات الفريق الجديدة استعدادًا للميركاتو الصيفي 2024.

يسعى كولر لضم ثنائي جديد في الخط الهجومي للفريق، أحدهما أجنبي والآخر محلي، وذلك بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست في نهاية الموسم.

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وفتحت إدارة الاهلي خطوط مفاوضات مع 3 لاعبين أجانب وهم المغربي محسن بوريقة، مهاجم نادي المغرب الفاسي، ويزن النعيمات، لاعب الاهلي القطري.

وكان الاهلي قد دخل في مفاوضات مع البوركيني محمد كوناتيه، بناءً على طلب المدرب السويسري والذي حدد اللاعب على رأس أولويات تدعيم الهجوم.

واجهت إدارة الاهلي صعوبة في المفاوضات مع كوناتي بسبب الراتب الكبير الذي طلبه اللاعب، مما هدد بفشل الصفقة.

في سياق أخر يستعد الاهلي في الوقت الحالي، لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الشياطين الحمر الفوز في المباراة الماضية بالدوري على فاركو بهدفين مقابل هدف في الدوري.