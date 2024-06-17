جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري البورسعيدي.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون للدوري المصري الممتاز.

وتشهد نفس الجولة مواجهة بين الأهلي والاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء على استاد برج العرب في السابعة مساء، بينما يلتقي بيراميدز مع بلدية المحلة يوم الأربعاء.

وينشر موقع "الخليج 365"، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل مواجهتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة والعشرون للدوري المصري:

1 - بيراميدز - 56 نقطة.

2- المصري البورسعيدي - 39 نقطة.

3- زد إف سي - 37 نقطة.

4- الأهلي - 36 نقطة.

5- إنبي - 36 نقطة.

6- الاتحاد السكندري - 36 نقطة.

7- مودرن فيوتشر - 35 نقطة.

8- سموحة - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة.

10- طلائع الجيش - 33 نقطة.

11- الزمالك - 31 نقطة.

12- الجونة - 30 نقطة.

13- الإسماعيلي - 27 نقطة.

14- البنك الأهلي - 23 نقطة.

15- بلدية المحلة- 22 نقطة.

16- فاركو - 21 نقطة.

17- المقاولون العرب - 19 نقطة.

18- الداخلية - 15 نقطة.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري