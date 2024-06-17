شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من خطورة هجوم الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

وطالب كولر مدافعى الأهلى بتوخى الحذر من انطلاقات هجوم الاتحاد السكندري ومنعه من الوصول لشباك محمد الشناوى حارس الفريق.

يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.