شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على البنك الأهلى بهدف عالمى لصبرى رحيل فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق الجونة على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 1 :0 فى الشوط الأول من المواجهة التى تجمعهما على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .

جاء هدف الجونة عن طريق اللاعب صبرى رحيل فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بطريقة عالمية بعدما جاء الهدف من منطقة تنفيذ الضربة الركنية.

ويطمح الجونة فى تحقيق الفوز على البنك الأهلي في مواجهة اليوم بحثا عن البقاء فى المنطقة الدافئة بجدول الدوري والابتعاد عن مناطق الخطر مع احتدام المنافسة في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

فيما يتطلع البنك الأهلي للخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.