شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والمصري في الدوري قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم الاثنين، مواجهة قوية على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يلتقي الفريق الأبيض بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما وإن الزمالك حقق ريمونتادا امام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

يحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.