شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستبعد 4 لاعبين من قائمة الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى على استبعاد الثنائى عبد الرحمن مجدي ومحمد حسن من قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام إنبي المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث لم يخوض أى منهما أى حصة تدريبية مع الفريق خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي يُفضل فيه إيهاب جلال الحضور الذهني والفني لجميع لاعبيه.

فى الوقت نفسه قرر إيهاب جلال استبعاد الثنائي عبد الرحمن الدح ومحمد بيومي بناءً على نصيحة من الجهاز الطبي لعدم اكتمال شفائهما.

ويلتقي الإسماعيلي أمام نادي إنبي في السابعة من مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء في جدول الدوري وتأمين بقاؤه في المنطقة الآمنة، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويحاول استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره في إسعاد جماهيره في العيد والوصول للنقطة 30 والاقتراب من منطقة الأمان بجدول المسابقة.