هل يترشح رئيس الأهلي السابق لانتخابات اتحاد الكرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، إمكانية دخول محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة.

قال مهيد عبدالهادي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "مش هعتبرها معلومة، بس هسأل هل يترشح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، إلى انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة على مقعد الرئاسة؟".

أضاف: "محمود طاهر من أفضل الرؤساء الذين مروا على تاريخ النادي الأهلي، وكل شيء وارد في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر، أن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف تقام عقب بطولة دوري الألعاب الأولمبية التي سوف تنطلق الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

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