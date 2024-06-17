صبري رحيل يسجل هدفاً عالمياً من ركنية في شباك البنك الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

نجح صبري رحيل مدافع الجونة في تسجيل هدف التقدم الأول لفريقه في شباك البنك الأهلي فى اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز رحيل هدفاً عالمياً من ركلة ركنية سكنت الشباك في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبدأ علاء عبدالعال المدير الفني للجونة المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

في خط الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح - صبري رحيل

في خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح - محمد الدغيمي

في خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا

وقبل المباراة، يتواجد الجونة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

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