مباشر لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 المصري البورسعيدي.. تبديل اضطراري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري عند السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 12 ونقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز العاشر وثلاثة نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز العاشر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن زاد صاحب المركز الثالث و 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

ودفع الجهاز الفني بمحمد عواد في حراسة المرمى بدلاً من محمد صبحي، بعدما اشتكى الأخير من الآم في الظهر أثناء عمليات الإحماء، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة والبدء بمحمد عواد على أن يتواجد محمود الشناوي الحارس الصاعد على مقاعد البدلاء.

ويبدأ المصري المباراة بتشكيل مكوّن من:

محمود جاد، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، معتز الزدام، سمير فكري، دغموم، فخر الدين بن يوسف، أمادو باه، محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، عمرو موسى، عمرو سعداوي، أحمد عيد، إيزي إيميكا، يوسف الجوهري، صلاح محسن، محمود حمادة، حسين فيصل.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم المصري بهدف بعد مرور 20 دقيقة عن طريق اللاعب فخر الدين بن يوسف.

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