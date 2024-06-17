التشكيل الرسمي.. المصري بالقوة الهجومية الضاربة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك عند السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

ويبدأ المصري المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود جاد، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، معتز الزدام، سمير فكري، دغموم، فخر الدين بن يوسف، أمادو باه، محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، عمرو موسى، عمرو سعداوي، أحمد عيد، إيزي إيميكا، يوسف الجوهري، صلاح محسن، محمود حمادة، حسين فيصل.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 12 ونقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز العاشر وثلاثة نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز العاشر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن زاد صاحب المركز الثالث و 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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