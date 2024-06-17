شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع إنبى 1-1 فى الشوط الأول بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile.



تقدم مروان حمدى للإسماعيلى في الدقيقة 29، وتعادل مصطفى شكشك لإنبى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وجاءت تشكيلة الإسماعيلى على النحو التالى:-

حارس المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عماد حمدي، حاتم سكر.

الوسط: نادر فرج، هشام محمد، محمد مخلوف، مروان حمدي.

الهجوم: إريك تراوري، خالد النبريصي.



تشكيل إنبي

بينما يدخل إنبي مواجهة اليوم بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: بودي سمير.

الدفاع: علي فوزي، مصطفى دويدار، أحمد كالوشا، محمد حامد، مصطفى شكشك.

الوسط: أحمد صبيحة، أحمد العجوز، مودي ناصر.

الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء في جدول الدوري وتأمين بقائه في المنطقة الآمنة، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويحاول استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره في إسعاد جماهيره في العيد والوصول للنقطة 30 والاقتراب من منطقة الأمان بجدول المسابقة.