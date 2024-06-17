شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرتدى شارة قيادة الزمالك لأول مرة من بداية المباراة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، لأول مرة شارة قيادة فريقه من بداية المباراة خلال مواجهة المصرى البورسعيدى، التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتدى زيزو شارة قيادة الزمالك فى ظل غياب عمر جابر ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وتعد تلك المرة الأولى للاعب الذى يرتدى فيها شارة القيادة من بداية المباراة، حيث سبق أن ارتدى الشارة فى مواجهة الداخلية بعدما غادر محمود شيكابالا الملعب.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.



جانب من مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى



حسام عبد المجيد خلال اللقاء



زياد كمال



عبد الله السعيد خلال المباراة



عبدلله السعيد



فرحة لاعبى الزمالك بهدف فخر الدين بن يوسف فى مرمى نادى الزمالك



مباراة الزمالك والصرى



محمد شحاته