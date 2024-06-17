شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغيب عن مواجهة الزمالك وفاركو لتراكم البطاقات الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حالياً في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق أن حصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

كما يغيب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك، عن مباراة فاركو أيضًا؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حاليًا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق أن حصل إبراهيما نداي على بطاقتين صفراوين من قبل أمام مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.