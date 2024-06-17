المصري يتقدم على الزمالك بهدف فخر الدين بن يوسف

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المصري على الزمالك بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 19 من الشوط الأول بأقدام النجم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد تسديدة متقنة بوجه القدم من جارج منطقة الجزاء فشل الحارس محمد عواد في التصدي لها.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى : محمد عواد.

الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل المباراة بدقائق

أجرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تغييرًا مفاجئًا في تشكيلة الفارس الأبيض قبل دقائق من انطلاق المواجهة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر جوميز سحب الحارس محمد صبحي من التشكيل بسبب شكواه من آلام في الظهر، والدفع بـ محمد عواد، تخوفًا من تفاقم المشكلة أثناء المباراة.