الشوط الأول.. سلوفاكيا تتقدم على بلجيكا بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب سلوفاكيا الشوط الأول متقدمًا على بلجيكا بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

جاء هدف سلوفاكيا الوحيد عن طريق النجم إيفان سكرانز في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: كاستيلز

الدفاع: كاستاني، فايس، ديباست

الوسط: كاراسكو؛ مانغالا، أونانا؛ دوكو، دي بروين، تروسارد

الهجوم: روميلو لوكاكو

شهد الشوط الأول تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وإهدار العديد من الفرص على كلا المرميين، أبرزها فرصة انفراد لوكاكو بعد تمريرة رائعة من كاراسكو والتي أهدرها بطريقة غريبة.