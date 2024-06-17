شاهد.. لوكاكو يهدر أغرب فرصة هدف في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام سلوفاكيا في المباراة المقامة الآن على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أرسل كاراسكو تمريرة رائعة وضع بها لوكاكو في انفراد تام بحارس سلوفاكيا، إلا أن المهاجم أهدر الفرصة بطريقة غريبة أدهشت مدرب منتخب بلجيكا والجماهير الحاضرة.

شاهد هدف لوكاكو الضائع من هنا

وأنهى منتخب سلوفاكيا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم إيفان سكرانز في الدقيقة السابعة.

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: كاستيلز

الدفاع: كاستاني، فايس، ديباست

الوسط: كاراسكو؛ مانغالا، أونانا؛ دوكو، دي بروين، تروسارد

الهجوم: روميلو لوكاكو

شهد الشوط الأول تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وإهدار العديد من الفرص على كلا المرميين، أبرزها فرصة انفراد لوكاكو بعد تمريرة رائعة من كاراسكو والتي أهدرها بطريقة غريبة.