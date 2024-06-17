شاهد.. هدف زيزو الملغي يثير الجدل في مباراة الزمالك والمصري

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب هدف أحمد سيد زيزو الملغي في إثارة الجدل أثناء مباراة الزمالك والمصري البوسعيدي الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب لحساب الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء سددها زيزو في الدقيقة 73 من عمر المباراة قبل أن تصطدم بالعارضة ثم إلى الأرض، قبل أن يقرر الحكم غدم احتساب الهدف بعد العودة للفار باعتبار أن الكرة لم تعبر خط المرمى بالكامل.

وكان المصري قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 19 من الشوط الأول بأقدام النجم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد تسديدة متقنة بوجه القدم من جارج منطقة الجزاء فشل الحارس محمد عواد في التصدي لها.

شاهد هدف زيزو الملغي

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى : محمد عواد.

الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل المباراة بدقائق

أجرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تغييرًا مفاجئًا في تشكيلة الفارس الأبيض قبل دقائق من انطلاق المواجهة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر جوميز سحب الحارس محمد صبحي من التشكيل بسبب شكواه من آلام في الظهر، والدفع بـ محمد عواد، تخوفًا من تفاقم المشكلة أثناء المباراة.