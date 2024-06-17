منتخب بلجيكا يخسر بهدف أمام سلوفاكيا في يورو 2024

نجح منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره بلجيكا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا “يورو2024“.

وفاز منتخب سلوفاكيا بهدف دون مقابل أمام نظيره بلجيكا في مفاجأة للجميع خلال المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب سلوفاكيا، إيفان سكرانز في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول من المباراة أمام بلجيكا.

اقرأ أيضًا.. مشادة بين نجمي الزمالك بسبب هدف المصري الثاني

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف من جانب المنتخبين، لينتهي اللقاء بفوز سلوفاكيا، بهدف دون مقابل، في أولى جولات يورو 2024.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب سلوفاكيا إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما لم يحصد منتخب بلجيكا أي نقاط محتلًا المركز الثالث.