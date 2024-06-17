زيزو ينفجر غضبًا بعد خسارة الزمالك من المصري.. فجر علني

شن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هجومًا على حكام مواجهة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعرب زيزو عن غضبه بعد نهاية المباراة حيث كتب عبر خاصة الاستوري، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:” حسبي الله ونعم الوكيل فجر علني”.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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بدأت المباراة بضغط مكثف من كلا الفريقين، وحصل إبراهيما نداي لاعب الزمالك على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 20، استغل فخر الدين بن يوسف خطأ دفاعي من الزمالك ليسجل الهدف الأول للمصري بتسديدة قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

كثف الزمالك هجماته في محاولة لتعديل النتيجة، لكن دفاع المصري كان صامداً، كما أهدر زيزو ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 86، نجح محمد الشامي في تسجيل الهدف الثاني للمصري من تسديدة قوية سكنت شباك عواد.

وفي الدقيقة 96، تمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الأول للزمالك من رأسية قوية، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع المصري من تحقيق الفوز.