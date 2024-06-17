موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الهزيمة من المصري

تمكن النادي المصري البورسعيدي من تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد المصري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 20، سجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول للمصري بتسديدة قوية على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

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وفي الدقيقة 86، نجح محمد الشامي في تسجيل الهدف الثاني للمصري من تسديدة قوية سكنت شباك عواد.

وفي الدقيقة 96، تمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الأول للزمالك من رأسية قوية.

وبتلك النتيجة، رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في حين توقف رصيد الأبيض عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو، يوم الجمعة القادم الموافق 21 يونيو 2024، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.