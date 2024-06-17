أول إجراء من الزمالك ضد حكم مباراة المصري

يتجه مسئولو نادي الزمالك، إلى تقديم شكوى عاجلة ضد أحمد الغندور، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب.

وقرر مسئولو نادي الزمالك التحرك بشكل رسمي ضد حكم مباراة المصري البورسعيدي، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء والتي أثارت جدلًا واسعًا.

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ويرى مسئولو نادي الزمالك أن هذه الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة، بعد الكروت الصفراء التي حصل عليها لاعبو الأبيض، بالإضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء أحمد سيد زيزو بسبب عدم دخولها في المرمى بكامل استدارتها.

وسجل هدفي المصري البورسعيدي، فخر الدين بن يوسف، ومحمد الشامي، في الدقيقتين 20، 73 على الترتيب، فيما أحرز يوسف أوباما هدف الأبيض الوحيد في الدقيقة 96.

وارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 42 نقطة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 31 محتلًا المركز الحادي عشر.